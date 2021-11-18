В Переславле отремонтируют повреждённые заменой труб улицы
Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области отремонтируют дороги на трёх улицах, повреждённые во время замены труб. Средства дадут из регионального бюджета. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Трубы водоснабжения меняли в Переславле по федеральной программе модернизации ЖКХ «60+». При замене был разрушен асфальт на трёх улицах — Кооперативной, Октябрьской и Кошелевской. Согласно правилам, благоустройство должна выполнять компания, которая занимается проведением работ. Однако в документацию не вошло восстановление дорог по контракту. В правительстве Ярославской области это объяснили условиями Минстроя.
Сейчас дороги остаются разрушенными. Их собираются засыпать щебёнкой и песком, а заасфальтировать планируют уже в 2022 году.