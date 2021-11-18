Москва, , 13:02 — REGNUM ЦБ не выступает против цифровых валют, однако против использования биткоинов при расчетах внутри России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госдумы.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы не против цифровых финансовых активов… Но они должны выпускаться абсолютно прозрачно и не использоваться для сомнительных операций. То, что мы видим, как используются биткоины — либо это проведение сомнительных операций, либо надежда на спекуляции и рост доходности», — сказала Набиуллина.

Она напомнила, что по закону денежные суррогаты запрещены.

«Мы считаем категорически неправильным легализовывать биткоины в расчетах, это денежный суррогат, — заявила Набилуллина. — Пускать в расчет и оборот мы считаем категорически неправильным».

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