Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:02 — REGNUM В здании администрации города Новокузнецка сегодня, 18 ноября, открылся специализированный пункт вакцинации от COVID-19 для граждан старше 60 лет. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

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«Здесь же будет работать консультационный пункт комитета социальной защиты, где люди старше 60 лет смогут зарегистрироваться на портале «Госуслуг». Кроме того, сотрудники соцзащиты будут осуществлять для граждан старшего поколения консультирование по мерам социальной поддержки. Для наших ветеранов будет доступна бесплатная услуга по распечатке сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции с QR-кодом после окончания вакцинации», — написал Кузнецов в своём Instagram.

Он уточнил, что пункт вакцинации будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00 (время местное).