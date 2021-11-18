Москва, , 13:01 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что гадать о сроках запуска газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») является «неблагодарным делом». Он заявил об этом 18 ноября журналистам.

«Сейчас гадать по срокам это дело неблагодарное. Мы не хотели бы этого делать. Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также он уточнил, что компания оператор трубопровода в настоящее время выполняет все формальности для того, чтобы произошел запуск «Северного потока — 2».

«Технологически все готово, дальше все зависит от сертификаций», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудят 19 ноября на встрече в Москве двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане.