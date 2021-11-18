Москва, 18 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что гадать о сроках запуска газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») является «неблагодарным делом». Он заявил об этом 18 ноября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сейчас гадать по срокам это дело неблагодарное. Мы не хотели бы этого делать. Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также он уточнил, что компания оператор трубопровода в настоящее время выполняет все формальности для того, чтобы произошел запуск «Северного потока — 2».

«Технологически все готово, дальше все зависит от сертификаций», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудят 19 ноября на встрече в Москве двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане.