Симферополь, , 13:01 — REGNUM Следственные мероприятия проводятся в отношении министра культуры Республики Крым Арины Новосельской, об этом 18 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях.

Арина Новосельская Rk.gov.ru

«Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней», — написал Аксёнов.

Он не уточнил, с чем связан интерес следователей к главе республиканского минкульта, при этом выразил уверенность, что «правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом».

Арина Новосельская занимает пост министра культуры Крыма с февраля 2014 года, до этого — была художественным руководителем — директором Крымского академического театра кукол.

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Отметим, в марте Новосельская оказалась в центре скандала — прямо на совещании министр культуры в микрофон выругалась матом. Она тут же извинилась и объяснила эмоции неисправной техникой. Тогда Аксёнов отказался наказывать подчинённую.