Симферополь, 18 ноября 2021, 13:01 — REGNUM Следственные мероприятия проводятся в отношении министра культуры Республики Крым Арины Новосельской, об этом 18 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях.
Арина Новосельская занимает пост министра культуры Крыма с февраля 2014 года, до этого — была художественным руководителем — директором Крымского академического театра кукол.
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Отметим, в марте Новосельская оказалась в центре скандала — прямо на совещании министр культуры в микрофон выругалась матом. Она тут же извинилась и объяснила эмоции неисправной техникой. Тогда Аксёнов отказался наказывать подчинённую.