Уфа, , 13:03 — REGNUM Деятельность 19 торговых центров приостановили в Башкирии после проверок соблюдения ограничительных мер для недопущения распространения коронавируса в регионе. Об этом 18 ноября сообщила исполняющая обязанности начальника отдела регионального Роспотребнадзора Елена Шакирова на брифинге по обязательной вакцинации некоторых категорий граждан на телеканале БСТ.

Торговый центр в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

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По ее словам, в городе Уфе торговые центры не закрывали, но привлекались к административной ответственности.

«За последнюю неделю проведено порядка 500 проверок по самоизоляции граждан, нарушений не выявлено», — сообщила она, отметив, что чаще всего в торговых центрах выявляются нарушения дезинфекционного режима (отсутствие антисептиков либо нарушение режима проведения самой дезинфекции, отсутствие обеззараживателей воздуха).