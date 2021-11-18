Вашингтон, , 13:01 — REGNUM В сеть выложили фотографии нового смартфона Samsung Galaxy S21 FE. Снимки 18 ноября опубликовал портал Wccftech.

Samsung Galaxy Pexels

Издание отметило, что это — первые фото реального смартфона и обратило внимание, что Galaxy S21 FE по-прежнему очень похож на Galaxy S21. Пользователь twitter Abhishek Soni, опубликовавший снимки, сообщил, что смартфон получит пластиковую заднюю панель, и что у него не будет разъёма для наушников. Он добавил, что Galaxy S21 FE оборудован «потрясающей» камерой.

https://twitter.com/Abhisheksoni130/status/1458987744265269248

Ожидается, что Samsung выпустит в продажу Galaxy S21 FE в 2022 году. Отметим, что ранее южнокорейский производитель допустил большую утечку информации об этом устройстве.

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