Москва, 18 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. На высокие темпы роста стоимости продуктов питания в России вличяет сразу несколько факторов. Об этом 18 ноября заявила глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Сильно растут цены на продукты питания. На это повлиял не очень хороший урожай и рост мировых цен на продовольствие, удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве, в том числе за счет сокращения числа трудовых мигрантов», — сказала Набиуллина.

Причем больнее всего эта ситуация бьет по самым бедным слоям населения, у которых на покупку еды уходит большая часть доходов.

«Что нас беспокоит здесь. Чем ниже доход у человека, тем больше в его потребительской корзине занимают продукты питания. Это значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь», — заявила глава Центробанка.