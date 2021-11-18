Барселона, Испания, , 14:08 — REGNUM Россия впервые возглавила Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). Главой организации также впервые избран мэр Казани Ильсур Метшин. Решение принято на заседании исполнительного бюро ОГМВ под председательством мэра Барселоны Ады Колау.

Ильсур Метшин Kzn.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в заседании приняли участие более 400 мэров, вице-мэров городов и глав регионов из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, Африки. Выборы нового главы состоялись по причине досрочного сложения обязанностей Мохамеда Будры, покинувшего пост мэра города Эль-Хосейма (Марокко). Организацию, согласно уставу ОГМВ, может возглавлять только действующий мэр.

ОГМВ объединяет более 240 тыс. муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН. Через участие в ОГМВ местные лидеры выносят нужды людей на обсуждение за всемирным столом переговоров. Организация состоит из семи региональных отделений, отделения мегаполисов и отделения регионов. Евразийское отделение ОГМВ представляет интересы СНГ и Монголии. С 2006 года им руководил Метшин. Штаб-квартира отделения располагается в столице Татарии.

Выступая перед собравшимися, мэр Казани предложил изменить существующую систему взаимодействия между городами и регионами в рамках ОГМВ, оказать помощь малым городам, находящимся в тяжелом финансовом положении в период пандемии. Метшин высказал инициативу об учреждении для муниципальных образований премии «Лидерство в реализации ЦУР» (SDG Implementation Champions). Мэр Казани считает, что признание равнозначности каждого региона, города, отделения организации должно быть осуществлено на деле, а не только декларироваться на встречах высокого уровня.

По прогнозу ООН, в 2050 году в городах будет проживать почти 70% населения Земли, против 57% в настоящее время.

ИА REGNUM напоминает, в октябре в Казани прошли международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий. В мероприятии приняли участие руководитель Роспотребнадзора — главный санитарный врач РФАнна Попова, представитель ВОЗ в РФМелита Вуйнович. В учениях были задействованы 120 специалистов из 20 стран мира.

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