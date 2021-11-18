Мэр Казани впервые возглавил Всемирную организацию ОГМВ
Барселона, Испания, 18 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Россия впервые возглавила Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). Главой организации также впервые избран мэр Казани Ильсур Метшин. Решение принято на заседании исполнительного бюро ОГМВ под председательством мэра Барселоны Ады Колау.
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в заседании приняли участие более 400 мэров, вице-мэров городов и глав регионов из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, Африки. Выборы нового главы состоялись по причине досрочного сложения обязанностей Мохамеда Будры, покинувшего пост мэра города Эль-Хосейма (Марокко). Организацию, согласно уставу ОГМВ, может возглавлять только действующий мэр.
ОГМВ объединяет более 240 тыс. муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН. Через участие в ОГМВ местные лидеры выносят нужды людей на обсуждение за всемирным столом переговоров. Организация состоит из семи региональных отделений, отделения мегаполисов и отделения регионов. Евразийское отделение ОГМВ представляет интересы СНГ и Монголии. С 2006 года им руководил Метшин. Штаб-квартира отделения располагается в столице Татарии.
Выступая перед собравшимися, мэр Казани предложил изменить существующую систему взаимодействия между городами и регионами в рамках ОГМВ, оказать помощь малым городам, находящимся в тяжелом финансовом положении в период пандемии. Метшин высказал инициативу об учреждении для муниципальных образований премии «Лидерство в реализации ЦУР» (SDG Implementation Champions). Мэр Казани считает, что признание равнозначности каждого региона, города, отделения организации должно быть осуществлено на деле, а не только декларироваться на встречах высокого уровня.
По прогнозу ООН, в 2050 году в городах будет проживать почти 70% населения Земли, против 57% в настоящее время.
ИА REGNUM напоминает, в октябре в Казани прошли международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий. В мероприятии приняли участие руководитель Роспотребнадзора — главный санитарный врач РФАнна Попова, представитель ВОЗ в РФМелита Вуйнович. В учениях были задействованы 120 специалистов из 20 стран мира.
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