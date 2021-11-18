Москва, 18 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным перспективы сотрудничества. Были рассмотрены вопросы развития туризма, культурных связей, социально-экономического сотрудничества, а также планы по празднованию 100-летнего юбилея Карачаево-Черкесии в столице России.

UFC111 Карачаево-Черкесия

«Мы наметили ряд мероприятий в российской столице, приуроченные к вековому юбилею региона. Это будет еще одна возможность познакомить жителей и гостей Москвы с культурой и самобытностью народов республики, его туристическим, инвестиционным потенциалом», — написал глава Карачаево-Черкесии на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, 100-летие Карачаево-Черкесии будет отмечаться на государственном уровне в 2022 году. Указ об этом подписал в 2017 году президент РФ Владимир Путин.

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