Пермь, , 12:59 — REGNUM В Перми прокуратура организовала проведение проверки в связи смертельным отравлением пяти человек спиртосодержащей жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Суррогат Epp.genproc.gov.ru

По предварительным данным, пермяки приобрели немаркированную алкогольную продукцию. Алкоголь употребляли в домашних условиях. Люди умерли 17−18 ноября.

«В связи выяснением обстоятельств, ставших причиной отравлений, начата проверка соблюдения контролирующими органами требований ФЗ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказали в прокуратуре.

Кроме этого, надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового смертельного отравления алкоголем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми пять человек скончались после употребления алкоголя