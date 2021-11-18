Пермь, 18 ноября 2021, 12:59 — REGNUM В Перми прокуратура организовала проведение проверки в связи смертельным отравлением пяти человек спиртосодержащей жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.
По предварительным данным, пермяки приобрели немаркированную алкогольную продукцию. Алкоголь употребляли в домашних условиях. Люди умерли 17−18 ноября.
«В связи выяснением обстоятельств, ставших причиной отравлений, начата проверка соблюдения контролирующими органами требований ФЗ
Кроме этого, надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового смертельного отравления алкоголем.
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