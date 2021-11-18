Волгоград, , 13:05 — REGNUM С 1 сентября 2021 года операторы школьного питания в Волгоградской области получили уже восемь штрафов, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В школьной столовой Eduurfo.ru

Ведомство провело проверки в отношении более 50 общеобразовательных организаций и пяти операторов питания. В основном, специалисты выявляют нарушения санитарно-эпидемического режима, которые преимущественно устраняются в ходе проверок. С начала текущего учебного года вынесены восемь постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 85 тысяч рублей. Внеплановыми проверками качества питания учащихся начальных классов будут охвачены все общеобразовательные организации региона, поставщики пищевых продуктов и организаторы школьного питания.

Бесплатным горячим питанием в Волгоградской области обеспечены более 110 тысяч учеников начальных классов.