Москва, 18 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Продовольственная инфляция в России достигла двузначных показателей. Об этом 18 ноября заявила глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инфляция

«У нас инфляция была низкой, но недолго — всего 4 года. И сейчас она в два раза выше нашей цели. А продовольственная инфляция уже двузначная», — сказала глава Банка России.

Ситуация усугубляется еще и высокими инфляционными ожиданиями населения России. Из-за этого граждане стараются закупиться товарами до того, как цены на них вырастут еще больше. В итоге это повышает спрос, что провоцирует еще более резкие темпы роста инфляции, отметила руководитель ЦБ.

«На практике что это означает? Это значит, что люди стараются покупать всё быстрее, пока не подорожало, нагружая себя кредитами. Это дополнительно разгоняет спрос и инфляцию. Если у центробанков других стран есть возможность просто подождать, так как поведение людей там остается таким, как будто цены не будут расти дальше. Но мы себе такого позволить не можем. Если мы упустим время, не будем реагировать нашей денежно-кредитной политикой сразу, то потом придется повышать ставку еще больше», — сказала Набиуллина.