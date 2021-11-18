Калуга, 18 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Калужской таможней возбуждено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по возврату иностранной валюты в Российскую Федерацию в особо крупном размере, сообщила 18 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель ведомства Екатерина Жданова.

Customs.gov.cn Таможенники осматривают контейнерные грузы

В ходе таможенной проверки выяснилось, что российская фирма заключила внешнеторговый контракт с компанией из Китая с нарушением валютного законодательства. С ее счетов для оплаты китайской продукции было списано 112 миллионов долларов США. А ввезено товаров, согласно контракту, всего на 43 миллиона долларов США. Согласно законодательству, российская фирма обязана в сроки, предусмотренные внешнеторговым договором (контрактом), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных китайскому партнеру за неполученные товары. Однако эти обязанности она не исполнила и не предприняла никаких мер для возврата денежных средств в иностранной валюте обратно в Россию. Сумма невозвращенной иностранной валюты составляет 69 миллионов долларов США, что в пересчете составляет более 4,6 миллиарда рублей.

«Совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей», — отметила Екатерина Жданова.