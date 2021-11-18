Москва, , 12:55 — REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина опровергла искусственное ограничение денежной массы в России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

«У нас нет политики искусственного ограничения денег», — заявила Набиуллина, отвечая на вопрос депутата Госдумы Михаила Делягина (СРЗП).

По ее словам, в России «управляемая инфляция, управляемая процентная ставка для того, чтобы экономика имела соответствующие ресурсы».

Читайте также:Набиуллина рассказала о планах ЦБ по регулированию экономической активности