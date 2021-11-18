Москва, 18 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина опровергла искусственное ограничение денежной массы в России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«У нас нет политики искусственного ограничения денег», — заявила Набиуллина, отвечая на вопрос депутата Госдумы Михаила Делягина (СРЗП).

По ее словам, в России «управляемая инфляция, управляемая процентная ставка для того, чтобы экономика имела соответствующие ресурсы».

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