Севастополь, 18 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Бывший руководитель департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя отправлен под домашний арест. Меру пресечения в отношении экс-чиновника избрал 18 ноября Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следователя, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

В следственных органах уточнили, что бывшему руководителю департамента предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов превышения должностных полномочий. Как полагает следствие, на тот момент действующий руководитель департамента заключил договоры с коммерсантами на размещение нестационарных торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова без проведения торгов, на длительные сроки и с заниженной платой. В результате бюджет города недополучил более 1 млн рублей.

Нарушения законодательства были выявлены прокуратурой города Севастополя во взаимодействии с оперативными службами. Накануне, 17 ноября, стало известно о задержании экс-чиновника. Сам фигурант дела свою вину признал, он даёт показания и сотрудничает со следствие.