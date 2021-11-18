Москва, , 12:53 — REGNUM Большинству жителей России (68%), переведенных на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса, работодатели не предъявляли никаких новых требований по информационной безопасности, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

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С нововведениями по кибербезопасности своей компании столкнулись 16% работников. Среди требований руководства компаний — подписание дополнительного соглашения в сфере защиты информации (4%), обязательство использования выделенных VPN-каналов (2%), установка антивирусного ПО (по 1%).

2% сотрудников на «удаленке» получили от работодателя ноутбук с установленным рабочим ПО. Еще 2% установили необходимые программы на их личный ПК. Получили предписание при работе с документами находиться одному в комнате 1%. Обязали копировать рабочие файлы на другие устройства, чтобы не потерять данные, еще 1%.

Опрос проведен 10—16 ноября 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 241 населенном пункте РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, предложения из ИТ-сферы вновь оказались в числе самых высокооплачиваемых вакансий в России на удалённой работе.

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