Новосибирск, 18 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Новосибирске по сообщению о том, что в больнице женщину с диабетом привязывали к кровати начата проверка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

В больнице

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что в медицинском учреждении города Новосибирска женщину с диабетом привязывали к кровати, пока она находилась на лечении. Кроме того, в публикации сообщается, что у неё остались множественные ушибы и раны, которые появились из-за отсутствия движений и ухода», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее новосибирская прокуратура также начала проверку данной информации. Уточнялось, что женщина находилась на лечении в ковидном отделении.

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