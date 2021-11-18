Москва, 18 ноября 2021, 12:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудят 19 ноября на встрече в Москве двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте Кремля.
В Кремле уточнили, что к подписанию подготовлен весомый пакет двусторонних документов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 ноября по приглашению президента России Владимира Путина совершит визит в РФ. В преддверие визита в Москве проходят совместные мероприятия второго Образовательного форума и очередного Форума регионального сотрудничества Узбекистана и России.