Москва, 18 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудят 19 ноября на встрече в Москве двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

«Предполагается обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане», — говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что к подписанию подготовлен весомый пакет двусторонних документов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 ноября по приглашению президента России Владимира Путина совершит визит в РФ. В преддверие визита в Москве проходят совместные мероприятия второго Образовательного форума и очередного Форума регионального сотрудничества Узбекистана и России.