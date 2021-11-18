Чебоксары, , 12:50 — REGNUM В Чувашии число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом снизилось на один и зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 18 ноября, в Чувашии лабораторно подтверждено ещё 172 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на один больше, чем было сутками ранее. Таким образом, всего выявлено 41 011 случаев заражения SARS-CoV-2.

С начала пандемии вылечились 35 834 ковидных больных, из них за последние сутки победили болезнь 160 человек.

Что касается летальных исходов, то в Чувашии скончались ещё 16 пациентов с коронавирусом. Всего умерли 3079 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах врачам удалось спасти больного ковидом трёхмесячного малыша, у которого было стопроцентное поражение лёгких.

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