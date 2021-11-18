Тбилиси, , 12:50 — REGNUM Правозащитники и неправительственные организации (НПО), работающие в Грузии, фактически отстаивают интересы бывшего президента страны Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение». Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе 18 ноября в эфире «Общественного телевидения».

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

Он прокомментировал заявления различных НПО и народного защитника Грузии Нино Ломджария, в которых они призывают перевести экс-президента из тюремной больницы в гражданскую клинику.

«Стыдно называться правозащитником, неправительственной организацией или народным защитником и поддерживать политическую силу, которая убивала, пытала, рэкетировала бизнес, присваивала СМИ, сдавала территории», — сказал Кобахидзе.

Он также опроверг заявление Саакашвили, что ему для прекращения голодовки нужны особые условия, которые можно создать только в многопрофильном медицинском центре. Лидер «Мечты» отметил, что для прекратившего голодовку человека не нужны особые условия.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Ряд врачей более месяца заявляют о его критическом состоянии. Ломджария накануне собрала консилимум врачей, которые заявили, что экс-президента нужно перевести в гражданскую клинику, так как его состояние может сильно ухудшиться.

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