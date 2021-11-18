Черкесск, , 13:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии уже несколько дней подряд обходится без сообщений из ковидных госпиталей о новых случаях летального исхода от последствий COVID-19. Последний раз пациенты с коронавирусом умирали в республике 13 ноября, когда число скончавшихся составило пять человек. Общее количество смертельных случаев от опасной инфекции составило в регионе к 18 ноября 837, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Sakhalin.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Всего с начала пандемии коронавируса стали носителями инфекции 29 077 жителей республики, в том числе 89 — за прошедшие сутки. Из них врачам удалось спасти 29 077 пациентов. Выписаны из больниц и сняты с учета за прошедший день 532 человека.

В настоящее время лечатся от COVID-19 в Карачаево-Черкесии 3034 пациента. При этом, как отметили на заседании оперативного штаба 17 ноября, число госпитализированных за последние три недели снизилось на 29%.