Омск, , 12:47 — REGNUM В Омской области вынесли приговор руководителю поликлиники №12 в городе Омск. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Кабинет главврача Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

По версии следствия, ещё в 2009 году главврач устроил на работу оператором ПЭВМ женщину, которая фактически не работала. В течение восьми лет обвиняемый вносил недостоверные сведения в документацию, присваивая перечисленные в виде зарплаты деньги.

В результате бюджетному учреждению был нанесён ущерб, превышающий 1,1 млн рублей. Как отмечается, врач признал свою вину и возместил ущерб.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей и с лишением права занимать руководящие должности на срок 2 года», — добавили в управлении.

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