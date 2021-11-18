Москва, , 12:48 — REGNUM Ситуация в российской экономике схожа с той, что была в США и Германии в 70-е и 80-е года ХХ века. Об этом 18 ноября заявила глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рост инфляции geralt

Речь идет о росте инфляции. Столкнувшись с этой проблемой Германия ужесточила свою денежно-кредитную политику, а США отказались от этого. Последствия этого решения негативно отразились на американской экономике, отметила глава Банка России.

«Наша ситуация похожа на то, с чем столкнулись с США и Германия в 70−80-е годы. Тогда Бундесбанк поднял ставку, а Федрезерв сохранил ставку, ожидая, что все рассосется. В итоге в США началась стагнация и последствия для США ощущались долгие годы», — сказала Набиуллина.

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