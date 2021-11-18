Нью-Йорк, США, , 12:47 — REGNUM Netflix выложил в сеть тизер-трейлер четвёртого сезона сериала «Озарк». Ролик был опубликован 18 ноября на twitter-странице компании.

Netflix Matthew Keys

Онлайн-кинотеатр примерно за два месяца перед премьерой продолжения шоу (состоится 21 января 2022 года) также опубликовал фотографии со съёмок. На снимках, кроме знакомых поклонникам шоу персонажей, присутствуют новые лица. Отметим, что четвёртый сезон станет для проекта последним, он будет состоять из двух частей.

https://twitter.com/netflix/status/1461001186736226304

Напомним, в центре повествования «Озарка» находятся финансовый консультант Марти Бёрд и его жена Венди. Главные герои переезжают с детьми в городок у озера Озарк, расположенного в штата США Миссури. Большая проблема Бёрдов заключается в том, что Марти задолжал крупную сумму мексиканскому наркобарону.

Читайте ранее в этом сюжете: «Назад дороги нет». Опубликован трейлер четвёртого сезона сериала «Озарк»