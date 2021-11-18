Токио, 18 ноября 2021, 12:46 — REGNUM Посол Индонезии в Японии Хери Ахмади открыл индонезийский павильон на выставке EXPO-2021, сообщает Rakyat Merdeka.
На выставке в Японии представили 16 специальных сортов кофе.
«Кофе из Индонезии имеет отличный вкус. Я и потребители в Японии, очень любят индонезийский кофе. Мы хотим больше импортировать кофе из Индонезии», — заявил Кумико Танечи, импортер кофе в Японии.
С января по сентябрь 2021 года экспорт индонезийского кофе в Японию составил $48,6 млн, увеличившись на 9,62%.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии введут ограничения по коронавирусу на рождественские праздники и Новый год.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии введут ограничения по коронавирусу на Рождество и Новый год