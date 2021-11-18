Севастополь, , 12:43 — REGNUM В Севастополе подтвержден 341 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 18 ноября в пресс-службе правительства региона. Сутками ранее сообщалось о 344 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По состоянию на 18 ноября в Севастополе зарегистрирован 341 новый случай заболевания COVID-19. 402 человека выписаны после выздоровления», — уточнили в пресс-службе.

Также за сутки зарегистрировано девять новых летальных исходов, скончались ковид-пациенты в возрасте от 48 до 83 лет.

Всего с начала пандемии в городе подтверждено 45 346 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 37 898 человек, 1556 пациентов умерли.