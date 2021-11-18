Москва, , 12:42 — REGNUM Экономика России вернулась на тот же путь развития, который был до начала пандемии коронавируса. Об этом 18 ноября заявила глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас экономика вернулась на допандемическую траекторию. Сейчас задача от восстановления перейти к устойчивому росту», — сказала руководитель Банка России.

Для этого, по мнению Набиуллиной, нужно побороть негативные эффекты, которые создает пандемия. Прежде всего это касается резкого ускорения темпов роста инфляции.

«Именно на это направлена сегодня наша политика. Именно поэтому мы повышаем ставку», — сказала глава ЦБ.

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