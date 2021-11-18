Сеул, , 12:41 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на достижение прогресса в соединении железных дорог и других проектах с северными соседями. Об этом 18 ноября сообщает Yonhap News.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

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В видеообращении к участникам третьего Международного форума северного экономического сотрудничества южнокорейский лидер отметил необходимость выхода Южной Кореи на арктические судоходные маршруты и активизацию сотрудничества в борьбе с эпидемиями и развитии здравоохранения в Северо-Восточной Азии.

Отметим, что соединение железных дорог Южной Кореи с северными соседями — элемент «северной политики» Мун Чжэ Ина, представленной в 2018 году. Проект предполагает соединение железных дорог двух Корей с Китаем, Японией, Россией и Монголией.

Мун Чжэ Ин поделился опытом Южной Кореи в борьбе с вирусами, а также подчеркнул, что в текущем году Сеул более чем вдвое увеличит объем официальной помощи в целях развития (ОПР) северным странам.

«Являясь частью Евразии, Южная Корея всегда будет идти вместе с северными странами к миру и процветанию», — сказал Мун Чжэ Ин.