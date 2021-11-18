Новосибирск, , 12:42 — REGNUM В Новосибирске организована проверка полноты и качества оказания медицинских услуг пожилой женщине в ковидном отделении. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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«По сведениям СМИ, сотрудники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница №25» не оказывали пожилой женщине надлежащие медицинские услуги, «привязывали к кровати», пока она находилась на лечении в ковидном отделении, совершали иные противоправные действия», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что ранее подписчица паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» пожаловалась на плохое лечение в Городской клинической больнице №25. Она рассказала, что её мать перенесла операцию на ноге, ей удалили палец, однако вскоре она попала в больницу №25 с коронавирусом, и, по словам женщины, врачи «не обращали внимания на ногу, привязывали ноги, кровь не поступала всё передавили вязками, и рана открылась».

«Моя мама не ходит вообще, врачи сказали: «Вдруг встанет и упадёт?», поэтому привязывали и накрывали её одеялом с головой», — рассказала женщина.

В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.