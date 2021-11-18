Лондон, , 12:40 — REGNUM Использование защитных масок продолжает быть наиболее эффективным способом защиты от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли учёные из ряда стран, включая Великобританию, Австралию и Китай, результаты их исследования 18 ноября обнародованы в научном журнале British Medical Journal.

Маски ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Отмечается, что учеными было проведено шесть исследований на тему того, как влияют на заболеваемость COVID-19 такие меры ограничений, как ношение защитных масок, соблюдение безопасной дистанции и т.д.

«Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости на 53%, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной», — говорится в материале исследователей.

При этом они уточнили, что большая часть вакцин от нового заболевания не дает 100%-ной защиты и потому, по мнению ученых, нужно и после прохождения вакцинации продолжать носить защитные маски, соблюдать безопасную дистанцию и мыть руки.

Также указывается, что в этих исследованиях принимало участие свыше 400 тыс. человек, из которых более 2,5 тыс. в это время болели новым заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в России выявили 37374 случая заражения коронавирусом.