Якутск, 18 ноября 2021, 12:40 — REGNUM Якутский препарат для лечения коронавируса «Бетукладин» может получить помощь от государства. С такой инициативой выступил ознакомившийся с разработками во время визита в республику полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства республики.
Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»
Действующими веществами в «Бетукладине» являются экстракты ягеля и коры березы. Препарат уже получил сертификат Роспотребнадзора.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ознакомился с проектом резидента технопарка «Якутия» ООО «Сайберия». Она внедряет в медучреждениях республики искусственный интеллект, способный за 15 секунд определять степень поражения лёгких при коронавирусе по результатам компьютерной томографии.
Как сообщало ИА REGNUM, второй этап клинических испытаний биопрепарата из ягеля и коры березы «Бетукладин» начался в ноябре 2020 года. Его используют для лечения больных, перенесших COVID-19 в тяжелой форме.