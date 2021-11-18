Якутск, , 12:40 — REGNUM Якутский препарат для лечения коронавируса «Бетукладин» может получить помощь от государства. С такой инициативой выступил ознакомившийся с разработками во время визита в республику полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства республики.

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Действующими веществами в «Бетукладине» являются экстракты ягеля и коры березы. Препарат уже получил сертификат Роспотребнадзора.

«В моей команде есть специалисты с медицинским образованием. Я сделаю соответствующие поручения, чтобы они связались с вами для уточнения деталей о том, какая может быть оказана помощь вашему проекту», — обещал Юрий Трутнев.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ознакомился с проектом резидента технопарка «Якутия» ООО «Сайберия». Она внедряет в медучреждениях республики искусственный интеллект, способный за 15 секунд определять степень поражения лёгких при коронавирусе по результатам компьютерной томографии.

«Резиденты технопарка «Якутия» оперативно отреагировали на вызовы пандемии новой коронавирусной инфекции и разработали проект, который быстро анализирует медицинские снимки и на ранних стадиях определяет ковид. Проект полезный, и этот опыт необходимо распространять в других больницах Российской Федерации. Рекомендую Фонду высоких технологий Дальнего Востока внимательно рассмотреть этот проект для финансирования», — сказал Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап клинических испытаний биопрепарата из ягеля и коры березы «Бетукладин» начался в ноябре 2020 года. Его используют для лечения больных, перенесших COVID-19 в тяжелой форме.