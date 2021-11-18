Томск, , 12:40 — REGNUM Ещё 283 носителя коронавируса выявлено в Томской области, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в региональном оперативном штабе.

Антисептик перед входом в магазин Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Томской области подтверждено 52 676 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки в регионе выздоровели 36 человек, за весь период — 39 151.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Томской области было выявлено 275 носителей коронавируса, выздоровел 51 человек.

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