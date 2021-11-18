Пермь, , 12:38 — REGNUM В Перми 18 ноября эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «Семья». Предполагаемой причиной таких действия названа поступившая информация о минировании здания. Об этом сообщают СМИ.

Эвакуация Pixabay.com

По данным пресс-службы МЧС по Пермскому краю, в ведомство поступили сигналы о пожаре. Однако они не подтвердились.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в оперативные службы города поступили анонимные сообщения об угрозе минирования торговых центров. Информация проверяется. Приняты меры по обеспечению общественной безопасности. Пришлось провести эвакуация людей из торговых центров. Угроз не выявлено.