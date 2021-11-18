Владивосток, 18 ноября 2021, 12:57 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владивостока не смог назначит меру пресечения депутату Заксобрания Приморского края Артёму Самсонову (КПРФ), которого задержали по подозрению в растлении 11-летнего ребёнка 17 ноября. Народного избранника увезли на реанимобиле с высоким артериальным давлением, сообщило VL.ru.
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Причиной ухудшения состояния Артёма Самсонова называют голодовку, объявленную в знак несогласия со следственными действиями, и отсутствие необходимых лекарств. Депутату стало плохо в зале суда.
Решение, сможет ли продолжиться сегодняшнее заседание суда, будут принимать врачи. Возможно, Артём Самсонов будет госпитализирован.
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Приморья от КПРФ был задержан во Владивостоке 17 ноября по подозрению в растлении 11-летнего ребёнка. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет).