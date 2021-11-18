Владивосток, , 12:57 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владивостока не смог назначит меру пресечения депутату Заксобрания Приморского края Артёму Самсонову (КПРФ), которого задержали по подозрению в растлении 11-летнего ребёнка 17 ноября. Народного избранника увезли на реанимобиле с высоким артериальным давлением, сообщило VL.ru.

Марина Балакина © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Читайте также: Задержанный за растление ребёнка депутат Приморья объявил голодовку

Причиной ухудшения состояния Артёма Самсонова называют голодовку, объявленную в знак несогласия со следственными действиями, и отсутствие необходимых лекарств. Депутату стало плохо в зале суда.

«Могу предположить, что это гипертонический криз, потому что ему было плохо и вчера — скорая подтвердила высокое давление 100 на 190. Следователи сказали, что медики сделают сигнальный лист, где это будет прописано и отдадут этот документ. Но мы его так и не получили», — рассказала адвокат подозреваемого Наталья Касилова.

Решение, сможет ли продолжиться сегодняшнее заседание суда, будут принимать врачи. Возможно, Артём Самсонов будет госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Приморья от КПРФ был задержан во Владивостоке 17 ноября по подозрению в растлении 11-летнего ребёнка. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет).