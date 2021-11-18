Вашингтон, 18 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В исследовательском центре вакцин в американской Пенсильвании обнаружили несколько пробирок, в которых могут содержаться образцы вируса оспы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Пробирки

«Замороженные пробирки, помеченные ярлыками «Оспа», были случайно обнаружены сотрудником лаборатории во время очистки морозильной камеры в учреждении, которое занимается исследованием вакцин в Пенсильвании», — говорится в письме регулятора.

Отмечается, что «содержимое флаконов кажется неповрежденным». Сейчас проводится расследование при содействии правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центры по контролю за заболеваемостью в США наблюдали за более чем 200 гражданами в 27 штатах, которые могли оказаться подверженными заражению оспой обезьян.

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