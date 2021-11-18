Москва, 18 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Экономика России смогла достаточно быстро преодолеть негативные эффекты от пандемии коронавируса за счет проводимой до этого в стране денежно-кредитной политики. Об этом 18 ноября заявила глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По словам руководителя Банка России, в начале пандемии целые сектора экономики просели, что приводило к снижению инфляции. Благодаря этому у регулятора была возможность снижать ключевую ставку.

«Представьте, что было бы, если бы мы столкнулись с пандемией и с высокой инфляцией. Мы боролись бы не только с падением доходов, но и с инфляцией, которая бы съедала у людей оставшиеся деньги. Эффективность политики была бы куда ниже и восстановление экономики было труднее и медленнее. То пространство, которое у нас было благодаря низкой инфляции и проводимой до этого денежно-кредитной политики серьезно помогло быстрому восстановление», — сказала Набиуллина.