Москва, , 12:36 — REGNUM Политика ЦБ в 2022 году не будет сдерживать экономическую активность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

«Проводимая Банком России политика не будет сдерживать экономическую активность, а напротив, будет способствовать выходу на траекторию устойчивого сбалансированного роста. И темпы устойчивого роста, конечно, мы должны понимать, будут ниже, чем сегодня, когда экономика активно восстанавливается после ограничений», — сказала Набиуллина.

По ее словам, в 2022 году инфляция приблизится к цели, будет между 4−4,5%, ключевая ставка ЦБ в среднем за год будет находится в диапазоне 7,3−8,3 процентов.

«Это сравнительно высокий уровень, он необходим, чтобы вернуться к цели — это на следующий год, пока мы ее будем действительно возвращать к цели», — отметила глава регулятора.

В дальнейшем, по ее словам, ставка будет на уровне 5−6 процентов.

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