Атланта, США, 18 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. «Атланта Хоукс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:99.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 34 очка.

В составе «Атланты» форвард Кевин Хаертер набрал 19 очков, а разыгрывающий Трей Янг сделал дабл-дабл из 18 очков и 11 результативных передач.

«Атланта» одержала седьмую победу в 16 матчах сезона. «Бостон» потерпел восьмое поражение в 15 играх.

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