Черкесск, , 12:39 — REGNUM В Карачаево-Черкесии отмечается стабилизация ситуации по коронавирусу. Несмотря на то, что число новых случаев заражения по-прежнему высоко, снизилось число госпитализированных и выросли темпы вакцинации. Такие выводы сделали 17 ноября участники заседания оперативного штаба по противодействую распространению коронавирусной инфекции.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

«Наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. Но ситуация стабилизировалась на высоких цифрах: ежедневно фиксируется до 90 новых случаев заболевания COVID-19. <…> По сравнению с пиком «четвёртой волны» 26 октября, когда в госпиталях проходили лечение 1058 человек, количество больных уменьшилось на 29%», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В ходе заседания были отмечены муниципалитеты-передовики в иммунизации. Первым, выполнившим 80% от плана по вакцинации от коронавируса, стал Ногайский район.

Напомним, в Карачаево-Черкесии стали носителями коронавируса за весь период пандемии 29 077 человек. Из них скончались 837 пациентов.