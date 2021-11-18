Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону планируют реформировать транспортную модель работы пассажирского транспорта, что позволит водителям больше не гнаться за пассажирами. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водитель автобуса в маске

«В Ростове планируется выстроить работу транспортных компаний по данному принципу [брутто-контрактов] уже в 2023 году. Перевозчик будет получать средства не за количество перевезённых пассажиров, а за выполнение условий контракта», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

Переход на брутто-контракты позволит обеспечить стабильность и регулярность движения общественного транспорта. В частности, будут соблюдены достаточный выпуск транспорта на маршруты, интервал движения и времени работы.