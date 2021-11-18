Москва, 18 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении государственной поддержки производителям медицинского кислорода, а также владельцам буровых установок в нефтегазовой отрасли. Об этом 18 ноября сообщает сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Производителям медицинского кислорода государство компенсирует до 20% стоимости при покупке нового оборудования — криогенных воздухораспределительных установок.

При обновлении бурового оборудования предусмотрена компенсация от 20 до 25%, в случае, если новая техника будет отечественного производства. Уточняется, что условием предоставления средств станет утилизация устаревшего оборудования. При этом максимальный процент компенсации возможен в случае применения инновационных решений.

Как уточнили в правительстве, предельный размер субсидии для приобретения одной новой криогенной установки составляет 165−700 млн рублей в зависимости от мощности оборудования, а для буровой техники — 50−150 млн рублей в зависимости от типа установки.