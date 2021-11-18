Кишинёв, 18 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Работу Майи Санду на посту президента Молдавии негативно оценивают 69% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные компанией IMAS.

(сс) European People's Party Президент Молдавии Майя Санду

Согласно данным исследования, 38% респондентов заявили, что «совершенно недовольны» работой Санду на посту президента. Ещё 31% опрошенных выбрали вариант «не особо довольны». Положительно оценили её деятельность 23% участников опроса.

Также в ходе исследования 66% респондентов сказали, что считают направление, в котором страна развивается, неверным. Поддерживают текущий курс 28% опрошенных. 55% участников опроса недовольны уровнем жизни, довольны своим положением 23%.

Опрос проходил с 23 октября по 15 ноября. В нём участвовали 893 человека. Погрешность составила 3,3%.

Напомним, на выборах президента, проходивших в ноябре 2020 года, Санду получила 57,7% голосов.