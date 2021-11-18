Челябинск, , 12:33 — REGNUM В Челябинской области главу сельскохозяйственного кооператива заподозрили в мошенничестве при получении субсидии. Об этом сообщает областное управление СКР.

Деньги

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР

По данным следствия, в 2020 году он сдал в областной минсельхоз фиктивные документы для выплаты ему субсидии на сумму более 1,9 млн рублей. Эти деньги были перечислены ему. Но вскоре обман раскрылся.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Решается вопрос об избрании сельхозпроизводителю меры пресечения и о предъявлении обвинения.