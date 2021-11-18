Улан-Удэ, 18 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Сложившуюся ситуацию в сфере занятости населения в Бурятии назвали в прокуратуре неблагоприятной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, уровень безработицы достиг 9,4%.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

Таким образом, только по официальным данным безработными числятся более 40 тыс. жителей республики.

Добавим, что на долю Бурятии, Забайкальского края (уровень безработицы — 9,1% или 47,6 тыс. человек) и Якутии (6,6% или 32,9 тыс. человек) приходится более половины всех безработных в Дальневосточном федеральном округе.

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