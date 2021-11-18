Москва, , 12:31 — REGNUM Центральный банк России с 18 ноября 2021 года выпускает в обращение четыре памятные монеты из серии «Города трудовой доблести», сообщается 18 ноября на сайте регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Монеты номиналом 10 рублей из недрагоценного металла выйдут в обращение в честь четырёх городов России: Боровичи, Екатеринбург, Иваново и Омск. Тираж каждый из пяти видов монет составит 1 миллион штук.

На монете в честь города-госпиталя «Боровичи» изображён арочный мост через реку Мсту, на монете «Екатеринбург» — фрагмента памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу, на монете «Иваново» — фрагмента памятника Героям фронта и тыла, на монете «Омск» — фрагмент памятника труженикам тыла.

ИА REGNUM ранее сообщало, две монеты номиналом три рубля и десять рублей выпустит ЦБ РФ к 100-летнему юбилею Карачаево-Черкесии.

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